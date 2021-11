Kolumne : Preise werden weiter steigen

Immer wieder werden wir von unseren Kunden gefragt, ob die Preisentwicklung sich fortsetzt. Obwohl die Steigerungsraten atemberaubend waren, sind wir der Meinung, dass die Preise weiter steigen werden.

Tatsache ist, dass die Nachfrage nach Immobilien in Düsseldorf das Angebot dramatisch übersteigt. Ein Blick in die Internet-Portale zeigt deutlich, wie knapp das Angebot in innerstädtischen Wohnlagen, aber auch in Randgebieten ist. Für diese Entwicklung gibt es gute Gründe.

Das niedrige Zinsniveau ist nur einer. Der wichtigste Grund ist nach unserer festen Überzeugung die Tatsache, dass Düsseldorf eine außerordentlich attraktive Stadt ist, die Menschen aus nah und fern anzieht. Käufer von Immobilienobjekten in Düsseldorf sind nicht nur „berufsbedingte“ Neubürger und „Heimkehrer“ aus den umliegenden Vororten, die aus Altersgründen in ihre Stadt zurückstreben, sondern auch Bürger aus Städten in einem großen Umkreis, die gerne in Düsseldorf leben möchten. Darüber sollten wir Düsseldorfer uns freuen. Zeigt es doch, dass die Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass Düsseldorf so attraktiv ist, richtig waren.