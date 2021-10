Kolumne : Reden statt klicken

Dieter Pasch: Der Autor ist unabhängiger Baufinanzierer und Geschäftsführer bei Pasch & Kruszona in Krefeld. Foto: Pasch/Pasch & Kruszona

Ein Online-Finanzierungsrechner dient als grober Anhaltspunkt für die Berechnung der monatlichen Darlehensrate beim Immobilienkauf. Geht es konkret um den Abschluss des Darlehensvertrags sollten sich Immobilienkäufer allerdings von einem freien Finanzierer beraten lassen.

Dieser greift auf unzählige Finanzierungsangebote zurück, während Bankberater vornehmlich Produkte ihres Instituts offerieren. Bei Online-Rechnern fehlen viele für die Konditionsfindung wichtige Parameter, weil sie fast immer von Standardsituationen ausgehen und als entscheidendes Indiz einen möglichst niedrigen Zinssatz anzeigen. Daher glauben viele Haus- und Wohnungskäufer, dass die Zinskonditionen das A und O eines guten Baukredits sind. Dabei gibt es weitere Dinge, die Kreditsucher oft übersehen, aber ihre Konditionen unter dem Strich verbessern. Diese kommen durch gezielte Fragen eines Finanzierungsexperten ans Licht. Beispielsweise kann es ratsam sein, einen Sparvertrag, der kaum Zinsen abwirft, zu kündigen und den Betrag in die Finanzierung zu stecken. Auf Basis eines maßgeschneiderten Konzepts kann eine Finanzierungszusage ausgestellt werden. Sie zeigt dem Veräußerer, dass ein Käufer solvent ist und über die nötige Kreditwürdigkeit verfügt, die Immobilie tatsächlich zu erwerben. Diese Bestätigung wird für Käufer in einem Markt mit hoher Nachfrage wie in der Region Düsseldorf immer wichtiger. Sie kann dazu beitragen, den Kaufzuschlag vor anderen Interessenten zu ergattern.