Kolumne : Metaversum? Jetzt bin ich raus!

Auswirkungen von Web 3.0 auf die Immobilienwirtschaft – so hieß der Vortrag im Rahmen einer digitalen Innovationstagung für Immobilienmakler. Dort erfuhr ich, dass man heutzutage virtuelle Grundstücke in digitalen Welten kaufen kann. Im sogenannten Metaversum könne man digital leben, lernen, arbeiten und feiern. Aha.

Virtuelles Land ist ein immaterielles Grundstück, das (nur) in einer virtuellen Welt existiert. Genau wie physisches Land kann es gekauft und verkauft werden. Es gebe bereits mehrere Hunderttausende virtuelle Landbesitzer. Im „Decentraland“ wurde angeblich ein Stück Land für mehr als 900.000 US-Dollar verkauft. Aha.

Investoren können mit dem virtuellen Grundstück aber nicht nur handeln, sie können es auch nutzen und damit Geld verdienen etwa durch exklusive Veranstaltungen oder Partys gegen Eintrittsgeld). Auch könne man ein virtuelles Haus bauen und es vermieten, etwa an eine Kunstgalerie, um deren Werke im Metaversum zu präsentieren. Auf die Frage, was ich denn als Normalsterblicher dort konkret machen könne, antwortete mir der Dozent: „Mieten Sie sich ein virtuelles Ferienhaus direkt am Meer und machen Sie dort entspannt Urlaub.“ Aha.