Kolumne : Mehr soziale Verantwortung

Auf dem Immobilienmarkt spürt man, dass sich viele Grundstückseigentümer und Bauherren verstärkt der sozialen Verantwortung verpflichten, für schwächere Einkommensgruppen neuen Lebensraum zu errichten.

Der Wunsch dabei ist das Sozialgefüge einer Stadt zusammenzuhalten und nicht weiter auseinander gleiten zu lassen. Für Nutzungen wie Wohngruppen für Personen im Alter oder mit Handicap oder für die Pflege sind die Beteiligten hierbei auf refinanzierbare Mieten des Landes angewiesen. Nicht selten stehen eben diese Refinanzierungen mittlerweile in keinem Verhältnis mehr zu den kontinuierlich steigenden Bau- und insbesondere Grundstückskosten. Zurecht wurde in den vergangenen Jahren ein großes Augenmerk auf den geförderten Wohnungsbau gelegt, der nun durch umfassende Tilgungszuschüsse wieder attraktiv geworden ist. Gelingt es uns nun, dies auf die Pflege zu übertragen und Pflegeplätze in Großstädten wie Düsseldorf neu zu schaffen und zu erhalten? Jeder private, gewerbliche oder politische Marktteilnehmer sollte sich in die eigene Pflicht nehmen, seine Stadt mit ihren diversen Lebensräumen zu erhalten. Der Zusammenhalt einer Stadt sollte unser aller Bestreben sein. Insbesondere in den Ballungsräumen, in denen die Kluft zwischen niedrig-refinanzierten Mieten und hohen Gesamtinvestitionskosten bereits zu groß geworden ist, muss von der Politik Nachhilfe geboten werden und über neue Förderungsmöglichkeiten und Nutzungsmodelle – vor allem für die Pflege – nachgedacht werden.