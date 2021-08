Immobilien-Kolumne : Besser kleiner als schlechter

Die während der vergangenen Jahre dramatisch gestiegenen Kaufpreise für Eigentumswohnungen in Düsseldorf haben bei einem großen Teil der Käufer zu einem Umdenken geführt.

Auf die Qualität der Lage und Ausstattung will man nicht verzichten. Dann verzichtet man eher auf Fläche. Das allerdings nicht zu Lasten der Raumanzahl. Bei den Neubaumaßnahmen, an deren Entwicklung wir während der vergangenen Jahre Jahre beteiligt waren, haben wir diesem Trend Rechnung getragen und die Wohnflächen hochwertiger Vier-Raum-Wohnungen von 145 Quadratmeter auf 120 bis 125 Quadratmeter reduziert. Die aus unserer Sicht ideale Vier-Raum-Wohnung hat nun folgendes Raumprogramm: Wohnraum, Wohnküche mit Essbereich, Kinder- oder Gästezimmer, Arbeitszimmer, Schlafbereich mit Ankleide, Schlafraum und Masterbad, Kinder-/Gästebad und ein großer Freisitz.

Der Kaufpreis der Wohnung reduziert sich so um rund 15 Prozent, ohne dass die Wohnqualität der Wohnung geringer wird. Das Gegenteil ist der Fall: So wird zum Beispiel durchaus begrüßt, dass es kein separates Esszimmer mehr gibt, sondern dass das Kochen und das Essen sich in einem Raum abspielen. Wenn alles passt, lässt sich eine hochwertige Vier-Raum-Wohnung also durchaus auf 120 Quadratmetern unterbringen und erfüllt dennoch alle Voraussetzungen. Entscheidend ist nicht die Größe, sondern die Qualität der Lage, der Grundrissgestaltung und der Ausstattung.