Kolumne : Wer zahlt den Makler?

Seit Dezember gilt eine neue gesetzliche Regelung für Maklerprovisionen beim Kauf von Wohnungen und Einfamilienhäusern. Bietet der Makler ein solches Objekt zum Kauf an, muss ihm der Verkäufer mindestens die halbe Maklerprovision zahlen.

Obwohl in NRW und anderen Bundesländern eine Provisionsteilung zwischen Verkäufer und Käufer auch bisher üblich war, gab es Regionen, in denen nur der Käufer die Provision an den Makler zahlen musste. Das ist nicht mehr zulässig. Vorgeschrieben ist nun auch der Maklervertrag in Textform. Bisher kam ein Maklervertrag bereits durch konkludentes, schlüssiges Handeln zustande, indem der Makler dem Interessenten eine Immobilie mit Provisionshinweis angeboten hat, etwa durch ein Exposé, und der Käufer die Dienste des Maklers danach in Anspruch nahm. Das ist nun Geschichte.