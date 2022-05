Kolumne : Branche vor der Zeitenwende

Wir erleben aktuell eine Situation, die uns Jahrzehnte fremd war. Die Rohstoffpreise liegen auf Rekordhöhen und treffen auf bestehende Belastungen bedingt durch Pandemie sowie Lieferengpässe.

Nachdem wir bei vielen Produktgruppen stets weltweit nach dem günstigsten Preis wählen konnten, kommt nun ein neuer Entscheidungsfaktor hinzu: die Verfügbarkeit von Waren per se. Im Ergebnis wird es bezogen auf den Immobilienmarkt eine Zeitenwende geben, in der sich Projektentwickler mit derzeit unkalkulierbaren Baukosten in Projekten konfrontiert sehen und dabei potenzielle Erwerber mit drastisch gestiegenen Zinsen rechnen müssen. Diese Zinssteigerungen sind wohlgemerkt noch auf einem historisch niedrigen Niveau, jedoch noch nicht eingepreist.