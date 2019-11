Immobilienverkauf : Haus zu verkaufen: Lage bestimmt Preis

Das eigene Zuhause ist gefühlt besonders teuer: Es hat Arbeit gemacht, Erinnerungen sind damit verbunden. Aber wie viel ist die Immobilie anderen wert? Manches können Besitzer selbst herausfinden.

„Natürlich ist es ein gewaltiger Unterschied, ob sich eine Immobilie in einer Stadt oder auf dem Land befindet oder ob es sich um ein Seegrundstück oder um ein Grundstück an einer Hauptstraße handelt“, sagt der Berliner Immobilienmakler Michel Sawall. Und nicht nur die Lage bestimmt den Wert. Auch die Nutzung spielt eine Rolle - je nachdem, wer das Haus kaufen will. „So lassen sich vermietete Wohnungen nur schwer an Selbstnutzer verkaufen“, sagt Reinhardt. Dagegen haben Kapitalanleger naturgemäß ein größeres Interesse an vermieteten Objekten, sofern die Mieter eine gute Bonität haben.