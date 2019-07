Kolumne : Gut abgesichert gegen Unwetter

Was Fotografen in eindrucksvollen Bildern festhalten, beschert Immobilienbesitzern weniger schöne Momente: Bei Sommergewittern lässt Starkregen immer häufiger Keller volllaufen, Stürme werfen Bäume um und decken Dächer ab, golfballgroße Hagelkörner beschädigen Fenster und Fassaden.

Allein die Unwetterserie rund um Pfingsten 2019 verursachte 120.000 Schäden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben. Der Haken: Nur ein Teil davon war versichert. So fehlt zurzeit bei mehr als jedem zweiten Wohnhaus in Deutschland der Schutz gegen Starkregen und Hochwasser, den Begleiterscheinungen vieler Sommergewitter.