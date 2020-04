Digitale Vermögensverwaltung : Geld online anlegen und profitieren

Die digitale Vermögensverwaltung bietet einige Vorteile – nicht nur in der aktuellen Corona-Zeit. Foto: geralt / pixabay.com

Jüngere und auch ältere Anleger schätzen die Möglichkeiten der digitalen Vermögensverwaltung, die nicht von Öffnungszeiten abhängig ist. Gerade aktive Strategien beweisen in der aktuellen Krise ihre Stärke.

Das 21. Jahrhundert ist, das ist allgemein anerkannt, das Zeitalter der Digitalisierung. Und diese reicht mittlerweile so weit, dass auch Dinge, die für sehr lange ausschließlich im direkten Kontakt von Mensch zu Mensch besprochen worden sind, auf einmal vermehrt digital stattfinden. Die Vermögensverwaltung gehört beispielsweise dazu. Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, wirklich sehr vertrauliche Daten in den Computer einzugeben und ohne Ansprechpartner bei einer Bank oder einer Vermögensberatung Geld anzulegen.

In Krefeld hat der Finanz- und Vermögensberater Rolf Klein Anfang 2019 seine digitale Vermögensverwaltungsstrategie „Target Managed Depot“ ins Leben gerufen (www.tmd-ar.de). Diese basiert vor allem auf der Mischung verschiedener Fonds und verfolgt einen sogenannten Absolute Return-Ansatz. Darunter versteht man eine flexible Ertragsgenerierung mit einem langfristigen Anlageziel, das über dem durchschnittlichen Geldmarktzins liegt. Das bedeutet: „Die Strategie hat den Anspruch, in jeder Marktphase ein positives Ergebnis zu liefern. Dafür setzen wir auf die Mischung verschiedener Anlageklassen wie Anleihen, Aktien, Immobilien, Währungen und Edelmetalle in Verbindung mit konjunkturellen und anderen Auswahlkriterien wie Bewertungen, Ratings und Mega-Trends“, sagt der Manager.