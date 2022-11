Die Sorgen unter Mietern sind groß Darauf kommt es bei den Nebenkosten an

Die Abrechnung für die Nebenkosten 2022 muss erst bis Ende 2023 zugestellt werden. In der Regel haben Mieter aber schon im ersten Quartal Klarheit. Dann stellt sich heraus, ob man eine Nachzahlung leisten muss oder ein Guthaben ausgezahlt bekommt. Wobei es derzeit deutlich wahrscheinlicher ist, dass man drauflegen muss. In den Nebenkosten können Gebühren für Heizung, Strom, Warm- und Abwasser, Grundsteuer, Aufzug, Straßenreinigung, Müllbeseitigung, Hausreinigung oder Gartenpflege enthalten sein. Wer schon vorher wissen will, welche Kosten drohen, kann den Nach­zahlungs­rechner von Stiftung Warentest bemühen.