Richtig entlüften : So entlüften Sie die Heizung richtig

Es gluckert in der Heizung? Sie wird nicht richtig warm? Wir erklären, wann die Heizung entlüftet werden muss und wie es funktioniert.

Warum muss man die Heizung entlüften?

Befindet sich Luft in der Heizung beziehungsweise in den Heizkörpern, ist das in jedem Fall ein Problem, das Hauseigentümer oder Wohnungsbesitzer beheben sollten. „Luft überträgt die Wärme deutlich schlechter als Wasser“, erklärt Gregor Hoffmann, technischer Referent des Fachverbands Sanitär Heizung Klima Nordrhein-Westfalen. „Daher muss mehr Heizenergie aufgewendet werden, um die gewünschte Temperatur im Raum zu erreichen.“ Das führt zu höheren Heizkosten. Darüber hinaus sind in der Luft im Heizkörper auch Bestandteile, die eine Korrosion verursachen können. Dazu zählt beispielsweise der Sauerstoff. In Verbindung mit eisernen oder stählernen Heizungsrohren oder Heizkörpern kann es zu Rostbildung kommen, der sich durch weitere Prozesse in Magnetit umwandeln kann. Lagert sich dieser Stoff in Pumpen oder Ventilen ab, kann es im schlimmsten Fall zum Betriebsausfall der Heizung kommen. „Das bedeutet also, dass durch Luft in den Heizkörpern auch die Gefahr von Schäden in der Heizungsanlage steigt“, warnt Gregor Hoffmann. „Diese Erkenntnisse und somit auch die Entlüftung der Heizkörper trifft auf alle Warmwasser-Heizungen zu.“