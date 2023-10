Heizkörper wird nicht warm So entlüften Sie Ihre Heizung richtig

4. Langfristige Folgen

Wenn nicht nur Wasser, sondern auch Luft in die Heizung gerät, kann es zu sogenannten Korrosionen kommen. Verantwortlich dafür ist der in der Luft enthaltene Sauerstoff. Durch Rostbildung können einerseits insbesondere ältere Eisenrohre angegriffen werden, andererseits können sich Rost und weitere chemische Folgeprodukte in der Heizung absetzen und zu Verstopfungen führen. Sind wichtige und empfindliche Bauteile davon betroffen, kann dies im schlimmsten Fall zu Betriebsausfällen führen.