Warm heißt nicht gleich arm Durch programmierbare Thermostate Heizkosten senken

Für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit zwölf Heizkörpern kosten solche Thermostate in einfacher Ausführung laut co2online im Schnitt 180 Euro, also ungefähr 15 Euro pro Stück. Bei einer Wohnungsgröße von 110 Quadratmetern könne man mit ihnen die Heizkosten um durchschnittlich 190 Euro im Jahr senken. So ließen sich mit wenig Aufwand rund zehn Prozent Heizkosten sparen.