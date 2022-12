Statistisches Bundesamt Mieten in Großstädten im Schnitt 30 Prozent höher als auf dem Land

Wer in einer Großstadt lebt, muss deutlich höhere Mieten zahlen als in mittelgroßen Städten oder in ländlichen Regionen. Haushalte in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern hatten im ersten Halbjahr 2022 eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 8,30 Euro pro Quadratmeter, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte.