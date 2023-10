Was Verbrauchern im Winter droht Gas- und Strompreise steigen in NRW wieder kräftig

Die Freude der Gaskunden in Nordrhein-Westfalen dürfte nur von kurzer Dauer sein: Zwar haben gerade 32 Versorger im Land die Gaspreise gesenkt oder planen dies bis November. Doch schon am Freitag trieben die aktuellen politischen Krisen den Großhandelspreis gegenüber der Vorwoche um 42 Prozent in die Höhe, so das Vergleichsportal Check 24.