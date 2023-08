Themenwoche „Bauen, Kaufen, Wohnen“ Lage für Immobilienkäufer entspannt sich in Willich

Für viele Menschen ist es der große Traum: leben im eigenen Heim, also dem Haus im eigenen Besitz oder zumindest der Eigentumswohnung. Neben einem emotionalen Reiz ist die eigene Immobilie auch ein wichtiger Teil der Altersvorsorge. Allein: Die Möglichkeit, diese zu erwerben, hat längst nicht jeder. Vor allem in den vergangenen Jahren war es beinahe unmöglich. „In der Hochphase der Niedrigzinspolitik hatten wir in den ersten 48 Stunden, nachdem eine Immobilie eingestellt wurde, zwischen 140 und 160 Interessenten. Davon haben wir schon nur acht oder zehn überhaupt zu einer Besichtigung eingeladen, hatten vier Angebote, und kurz darauf war das Haus oder die Wohnung verkauft. Wir mussten hier im Sinne des Verkäufers diejenigen mit der besten Bonität auswählen“, erzählt Christian Petry, Inhaber von Petry Immobilien in Willich.