Wertermittlung Wie viel ist mein Haus noch wert?

Vorbei also die Zeit, in der für Immobilien, ganz gleich in welcher Lage und in welchem Zustand, Mondpreise gezahlt worden sind – zumal auch die Finanzierung aufgrund der Zinswende komplizierter geworden ist. Daher ist es für Käufer und Verkäufer wichtig, sich einen guten Eindruck über den tatsächlichen Wert und Zustand sowie die Potenziale einer Immobilie zu verschaffen. Dabei hilft das sogenannte Wertgutachten. Bei einem Wertgutachten handelt es sich um eine kostenpflichtige Ermittlung des Verkehrswerts beziehungsweise Marktwerts der Immobilie. Diese, durch einen Gutachter oder Sachverständigen durchgeführte Wertermittlung gibt somit den Verkaufspreis an, welcher zum Stichtag der Ermittlung auf dem Markt erzielt werden könnte, heißt es beim Maklerunternehmer McMakler.