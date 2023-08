Insolventer Entwickler aus Düsseldorf So will sich die Gerchgroup retten

Ein Düsseldorfer Unternehmen mit gerade mal 44 Beschäftigten geht das Geld aus – und ganz Mediendeutschland will wissen, warum. Als Gerchgroup-Chef Mathias Düsterdick am Mittwoch in der Zentrale im Kö-Bogen II vor die Mikrofone tritt, blickt er in die Augen von rund 20 Journalisten.