„Bauen - Kaufen - Wohnen“ in Wermelskirchen Großfamilie sucht dringend größere Wohnung

Das Angebot spiegelt aber auch die Nachfrage wieder: Denn in Wermelskirchen würden überwiegend Zwei- bis Dreizimmerwohnungen gebraucht. „Diese Anfragen machen den Löwenanteil aus“, sagt Lambotte. In den allermeisten Fällen treffe er auf Paare und Alleinlebende. Der Bauverein reagiert seit Jahren auf die immer enger werdende Situation am Wohnungsmarkt. „Wir haben viel gebaut“, erinnert der Geschäftsführer an die neuen Gebäude an der Stettiner Straße und am Schwanen. „Aktuell entstehen noch mal sieben neue Wohnungen am Schwaner Knapp“, erinnert Lambotte und dann ergänzt er nachdenklich: „Das werden für die nächsten Jahre aber auch erstmal die letzten sein.“