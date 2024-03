Ampel bereitet Rückbau des Erdgasnetzes vor Wann der Netzbetreiber das Gas abklemmen darf

Gasheizungen sind nicht verboten, dennoch läuft ihre Zeit ab. Ab 2050 will die EU klimaneutral sein, die CO 2 -Preise werden ohnehin steigen. Nun will das Bundeswirtschaftsministerium Stadtwerken und anderen Versorgern erlauben, ihr Gasverteilnetz zurückbauen. Die Pläne dafür hat es in einem „Green Paper Transformation Gas-Wasserstoff-Verteilernetz“ skizziert. Bis 12. April können sich Verbände äußern.