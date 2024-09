Schlechteste Zahl seit 20 Jahren Weniger Kaufverträge für Grundstücke und Immobilien in NRW abgeschlossen

Unterschiede gibt es indes bei den Baulandpreisen für individuellen Wohnungsbau in den sogenannten mittleren Wohnlagen. Die höchsten Baulandpreise werden dabei in der Landeshauptstadt Düsseldorf erzielt. Dort werden 1150 Euro/Quadratmeter fällig. Bodenpreise ab 650 Euro/qm finden sich in acht weiteren Städten, hauptsächlich in der Rheinschiene. Dagegen kann in einzelnen rein ländlich strukturierten Gebieten, wie zum Beispiel in der Eifel oder in der Region Sauer- und Siegerland oder Ostwestfalen/Lippe, der Quadratmeter erschlossenes Bauland in mittleren Wohnlagen noch für einen Preis von unter 50 Euro erworben werden.