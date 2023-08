So gelingt die Finanzierung „Eigenkapital ist wichtig“

In Zeiten niedriger Zinsen ist der Traum von der eigenen Immobilie für viele in greifbare Nähe gerückt. Doch seit Anfang 2022 steigen die Zinsen, gleichzeitig schnellen die Preise für Handwerksleistungen und Material in die Höhe. Nicht selten gerät der sorgsam gestaltete Finanzierungsplan ins Wanken. Stefan Winckler verrät, wie die Baufinanzierung doch noch gelingen kann und welche Fallstricke lauern.