Landesinitiative Weg mit unnötigen Bauvorschriften!

Landesbauministerin Ina Scharrenbach weiß um die bürokratischen und baurechtlichen Hemmnisse. „Wir wollen in NRW aus Regelungswut Regelungsmut machen“, bekräftigt sie. Sie sagt der Bürokratie am Bau den Kampf an und hat daher eine interaktive Landesinitiative zum Abbau von Bauvorschriften gestartet. „Bürokratie am Bau? Ciao!“ heißt der griffige Slogan. Und die Initiative hat durchaus innovative Züge, denn die Ministerin will von Praktikern am Bau wissen, „wo und an welcher Stelle es aus ihrer Sicht überflüssige oder zumindest auf den Prüfstand gehörende Vorschriften gibt“.