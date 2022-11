Inflation kein Grund für Steigerungen So geht man mit Mieterhöhungen um

Die gesetzliche Höchstgrenze liegt bei drei Nettokaltmieten. So will sich der Vermieter für den Fall absichern, dass der Mieter nicht zahlt oder die Wohnung in einem desolaten Zustand zurücklässt. „Insbesondere während der Niedrigzinsphase war die Kaution auf dem Sparbuch totes Kapital“, sagt Juffern. So mancher würde sich daher für eine Bankbürgschaft entscheiden. Für den Service verlangt die Bank allerdings eine jährliche Gebühr zwischen zwei und fünf Prozent der Kautionssumme. „Vermieter bevorzugen Sparkonten. Die Erfahrung lehrt aber, dass die Kaution in den Fällen, in denen das Mietverhältnis schiefgeht, nicht ausreicht, um die entstandenen Schäden zu decken“, sagt Uwe Benner.