Immobilienserie Was Immobilien in der Region kosten

In der Region ist das Bild ähnlich: In den meisten Städten sind die Preise um einige Prozent runtergegangen, bei neuen Wohnungen in Düsseldorf (minus 3,2 Prozent) und Münster (minus 4,4 Prozent) ebenso wie bei Häusern in Köln (minus 3,2 Prozent) und Bonn (minus fünf Prozent). In Münster gingen die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sogar um 6,5 Prozent zurück. Gegen den Trend stiegen andererseits die Preise für Neubauwohnungen in Mönchengladbach (plus drei Prozent) sowie in Köln und Bonn (jeweils knapp 1,5 Prozent).