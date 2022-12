Raus aus der Stadt? Was ein Umzug aufs Land mit sich bringt

Der Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx findet das nicht verwunderlich. In vielen Zukunftsszenarien stehe zwar das Leben in der Stadt oder in sogenannten Mega-

Citys im Vordergrund. Er geht jedoch davon aus, dass sich dieser stetige Zuwachs und der Fokus auf die Städte etwas ausbremsen werden. „Das größte Argument für Städte war bislang die Arbeit“, sagt Horx. Da man aber mittlerweile immer ortsunabhängiger arbeiten könne, biete das ein großes Potenzial für das Leben in der Provinz. Und in

Sachen Wohnqualität stehen für viele Ruhe, Natur, ein sauberes Umfeld und günstige Preise an erster Stelle. Die besseren Einkaufsmöglichkeiten würden in Umfragen häufig erst danach genannt, sagt der Zukunftsforscher. Doch der Umzug ist nicht immer leicht. Gutes Internet wird etwa zur Grundvoraussetzung für ortsunabhängiges Arbeiten. Je nachdem, wohin man zieht, ist das allerdings keineswegs garantiert, sagt Urs Mansmann, Technikredakteur bei heise.de. Sein Rat: online Verträge verschiedener Anbieter auswählen und schauen, ob sie am neuen Wohnort verfügbar wären. Außerdem lohne es sich, bei Lokal- und Regionalanbietern nachzufragen, wie es um den Breitbandnetz-Ausbau in dem Dorf steht.