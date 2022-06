Bauen : Wann lohnt sich die Miete von Baumaschinen?

Mit so manchen Geräten hätten es Heimwerker leichter: Ein Bagger für das Ausheben eines Gartenteichs oder ein Rüttler für das Pflastern des Hofs. Das sollte man beim Leihen beachten.

Die Antwort lautet oft nein. Denn wer hat schon Platz für all die Baumaschinen? Und es ist natürlich eine Frage des Geldes. Die Lösung kann die Miete in Baumärkten oder spezialisierten Verleihfirmen sein. Sogar Personal zum Bedienen mancher größerer Geräte kann man buchen.

Ein Vorteil: Die häufig angebotenen Profimodelle sind meist leistungsfähiger sind als Werkzeuge für den Heimwerkerbedarf. „Das sind Geräte, die eigentlich für Handwerker und Bauarbeiter gedacht sind“, sagt Norman-Marcel Dietz vom Regionalbüro Hildesheim des Verbands Privater Bauherren. „Für Nutzer im Privatbereich sind sie in der Anschaffung in der Regel zu teuer. Aber sie für ein paar Tage zu mieten, kann sich lohnen.“

Doch nicht jedes Gerät ist für den unerfahrenen Nutzer geeignet, der damit vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben eine Baugrube ausheben oder einen Keller trockenlegen will. „Sicherheit muss an oberster Stelle stehen“, sagt daher Michael Pommer.