Die richtige Heizung: Fernwärme, Wärmepumpe - oder doch weiter Gas und Öl? Wärmepumpe oder Gasheizung? Was sich mehr lohnt

Das hatte sich Wirtschaftsminister Robert Habeck ganz anders vorgestellt: Der Absatz von Wärmepumpen bricht ein, obwohl sie im Zentrum der Klimawende stehen sollen. Die Heizungsbauer haben in den ersten drei Monaten in Deutschland 52 Prozent weniger Wärmepumpen verkauft als im Jahr zuvor. Dagegen schnellte die Nachfrage nach Ölheizungen hoch - um 27 Prozent, wie der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) mitteilt. „Zu den Gründen zählen die langwierige Debatte um Gesetze zur Heiztechnik in Deutschland sowie eine europaweit schwache Baukonjunktur“, erklärt Jens Wichtermann von Vaillant, Europas drittgrößtem Anbieter von Wärmepumpen.