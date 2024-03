Tecklenburg-Quartier in Voerde Trotz Insolvenz „nach wie vor attraktives Projekt“

Seit das Bauunternehmen aus Straelen im Januar Insolvenz angemeldet hat, ist die Zukunft des Projektes – laut Bürgermeister das größte Wohnbauprojekt in der Stadt Voerde in den vergangenen Jahrzehnten – mindestens ungewiss. Hinweise darauf fehlen jedoch auf der Tecklenburg-Seite ebenso wie im Immobilienportal der Volksbank Rhein-Lippe, die als Finanzierungspartner auch in den Vertrieb eines kleinen Teils der geplanten Häuser eingebunden ist. In schönen Bildern wird ausgemalt, wie es sich in dem neuen Stadtquartier dereinst wohnen wird.