Wohnungen und Häuser in Viersen Makler: Immobilien 20 Prozent billiger

Nach Jahren mit Niedrigzinsen und daraus resultierend stetig steigenden Preisen für Wohnungen und Häuser kam vor zwei Jahren der Schock: Zinsen für Immobilienkredite stiegen in Rekordzeit stark an, viele Kaufwillige konnten sich eine Immobilie nicht mehr leisten. Nach und nach sanken die Preise für Immobilien, auch in Viersen. Und im Herbst 2023 sanken auch die Zinsen wieder. Welche Auswirkungen hat das auf den Immobilienmarkt? Walter Schmitz, einer der großen Makler in Viersen berichtet.