Vermietung von Wohnraum : Das gilt bei der Aufnahme von Geflüchteten

Foto: Getty Images/iStockphoto/BeritK

Der Krieg in der Ukraine hat die Zahl der Flüchtlinge in Deutschland deutlich erhöht. Und diese Menschen brauchen Wohnraum. Auf was Vermieter dabei achten müssen.

Fast 90 Millionen Menschen auf der ganzen Welt waren Ende 2021 gezwungen, aus ihrer Heimat zu fliehen. Darunter sind mehr als 27 Millionen Flüchtlinge, von denen etwa die Hälfte unter 18 Jahren alt ist. Das meldet das UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR. Und in Deutschland lebten 2020 rund 1,9 Millionen Flüchtlinge und Schutzsuchende, dazu kommen nun seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine mehr als 600.000 Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder. Das geht aus einer Auswertung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervor.

Diese Menschen brauchen, genau wie der Rest der Bevölkerung, Wohnraum über Ankerzentren, Notunterkünfte und Wohnheime hinaus. Daher entscheiden sich immer mehr Vermieter, Wohnungen an Flüchtlinge zu vermieten. Dabei müssen sie, über den sozialen Gedanken hinaus, auf einige wichtige Punkte achten. Die Initiative Pro Asyl rät dazu, sich zunächst an die Kreis- oder Stadtverwaltung zu wenden, um die Rahmenbedingungen zu klären. Sollte das nicht zum gewünschten Ergebnis führen, gebe es inzwischen auch einige Vermittlungsportale und private Initiativen, die leicht im Internet zu finden seien. Ebenso könnten Vermieter Unterkünfte auch privat anbieten.

Wichtig für Pro Asyl vor allem mit Blick auf Geflüchtete aus der Ukraine: Niemand hoffe, dass der Krieg in der Ukraine noch Monate oder gar Jahre andaure. Trotzdem sei es wahrscheinlich, dass zumindest ein Teil der Geflüchteten langfristig bleiben werde. Viele Geflüchtete würden daher mittel- oder langfristig eine Perspektive benötigen. Es wäre unglücklich, wenn sich nach sechs Wochen herausstellte, dass die Leute wieder ausziehen müssten, und beispielsweise gerade eingeschulten Kinder mit dem Umzug erneut die Schule wechseln müssten. Deshalb sei es gut, wenn die Wohnmöglichkeit zeitlich nicht zu kurz befristet ist, sondern eine

Unterbringung, zum Beispiel von einem halben oder ganzen Jahr, möglich wäre. Ebenso betont Pro Asyl, Mindestanforderungen für die Unterbringung zu beachten. Die Unterkunft sollte den eigenen Ansprüchen genügen und Geflüchtete menschenwürdig beherbergen – egal ob es sich bei dem Angebot um eine komplette Wohnung oder einen Teil der Wohnung handelt. Vermieter, deren Wohnungsstandard für eine „normale“ Vermietung

nicht mehr gut genug ist, sollten auch keine hilfebedürftigen Menschen aufnehmen, empfiehlt etwa die Menschenrechtsorganisation.

„Die Zurverfügungstellung einer Eigentumswohnung für Flüchtlinge kann entweder durch einen Mietvertrag direkt mit den Geflüchteten oder über einen Mietvertrag mit der Gemeinde oder einem sozialen Träger – die wiederum zur Untervermietung berechtigt sind – erfolgen“, informiert Haus & Grund Rheinland/Westfalen. Das habe den Vorteil, dass der Mietvertragspartner dann die öffentliche Hand sei, nicht die Geflüchteten selbst. Dafür muss die behördliche Erlaubnis vorliegen, an dem betreffenden Wohnort zu wohnen und eine private Unterkunft als Mieter zu beziehen. Wenn der Flüchtling kein ausreichendes eigenes Einkommen hat, kann das Sozialamt die Miete übernehmen.

Die Ämter haben feste Vorgaben, wie groß die Wohnung pro Person höchstens sein und wieviel sie kosten darf. In der Stadt Essen beispielsweise darf die Höhe der Miete bestimmte Grenzen nicht überschreiten, die von 416 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt, 524,55 Euro für einen Zwei-Personen-Haushalt und 651,20 Euro für einen Drei-Personen-Haushalt bis zu 1291,20 Euro für einen Zehn-Personen-Haushalt pro Monat reichen. Zudem rät Haus & Grund, dass auch Vermieter einer Eigentumswohnung unter Umständen eine Zustimmung der übrigen Wohnungseigentümer benötigen. Diese sei dann notwendig, wenn diesen ein Zustimmungsrecht eingeräumt worden ist. Julia Wagner, Leiterin Zivilrecht beim Zentralverband Haus & Grund Deutschland, sagt: „Die Vermietung an Geflüchtete ist möglich und eine gute Sache. Es ist jedoch notwendig, zunächst einen Blick in die Teilungserklärung zu werfen. Selbst wenn keine Zustimmungsregelungen vorhanden sind, empfiehlt es sich, die Miteigentümer mit ins Boot zu holen.“