Immobilien Vererben, verschenken, Steuern sparen

Seit Anfang des Jahres werden Immobilien bei Schenkung und Erbschaft neu bewertet. Für Erben kann das bedeuten, dass sie deutlich höhere Steuern zahlen müssen, weil die Werte der Immobilien nach dem neuen Verfahren deutlich höher liegen dürften als nach dem früheren System mit den veralteten Einheitswerten. Weil viele eine höhere Steuerlast für Kinder und Enkel fürchteten, versuchten sie zum Jahresende hin noch schnell, einen Termin beim Notar zu bekommen – was nicht allen gelang. Der Bund der Steuerzahler und andere haben bereits eine Anhebung von Freibeträgen gefordert, damit eine Steuererhöhung verhindert wird. Der Eigentümerverband Haus und Grund erklärte im vergangenen Jahr, Immobilien könnten 2023 steuerlich um rund 20 bis 30 Prozent höher bewertet werden. Was jene, die künftig noch eine Immobilie (in Teilen) vererben oder verschenken wollen, wissen sollten: