Stadtquartiere Kürzere Wege in der Stadt

Klaus Franken, CEO des Immobilienunternehmens

Catella Project Management, beispielsweise meint, dass Quartiere den originären urbanen Gedanken mit der räumlichen Nähe von Arbeit, Wohnen, Freizeit und Bildung neu beleben könnten. Das urbane Quartier sei eine Stadt der kurzen Wege, sodass Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Kultur und Erholung nicht mehr getrennt seien. Catella hat sich auf die Mischung von Wohnung und Gewerbe spezialisiert, zu den Projekten in der Region gehören „Living Circle“ und „Grand Central“ in Düsseldorf, „Seestadt mg+“ in Mönchengladbach und die „Düssel-Terrassen“ in Erkrath.