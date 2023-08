Schwerpunkt Kaufen Bauen Wohnen Wo überall in Wesel Wohnraum geschaffen wird

Es ist noch gar nicht lange her, da verging kaum ein Tag, an dem sich nicht Paare oder (junge) Familien an die Stadt Wesel gewandt haben, um ihr Interesse an einem Grundstück zu signalisieren. Entsprechend lang wurde die Warteliste der Bauwilligen. Doch angesichts deutlich gestiegener Bauzinsen, hoher Material- und Handwerkerkosten, ist die Nachfrage nach Bauland in der Kreisstadt praktisch zum erliegen gekommen. Zwar stehen auf der Warteliste noch immer einige Namen. „Aber wenn wir bei allen nachhören würden, ob das Interesse tatsächlich noch vorhanden ist, würden sicherlich viele mittlerweile abwinken“, ist Martin Prior überzeugt.