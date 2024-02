Traum vom Eigenheim Diese Förderprogramme können helfen

Wer baut oder ein neues Haus kaufen will, braucht viel Geld. Steigende Bauzinsen haben in den vergangenen Monaten Projekte verteuert und so manchen Bauherrn von seinem Vorhaben abgehalten. Mithilfe staatlicher Förderprogramme lässt sich die finanzielle Belastung etwas reduzieren. Bauherren und Käufer von Wohnungen werden da vor allem bei der Förderbank KfW fündig – in Form von zinsvergünstigten Krediten. Ein Überblick.