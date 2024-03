Bauen - Kaufen - Wohnen Tipps für demenzfreundliches Wohnen aus der Frieda-WG

Aber das sollte keinesfalls bedeuten, dass eine Wohnung für eine demenzerkrankte Person in ein monotones Krankenhausumfeld umgebaut werden muss. Denn eine weitere Faustregel besagt: So viel verändern wie nötig und so wenig wie möglich. „Jede Form von Demenz ist anders“, sagt Sylvia Menke (Diakonie Kirchenkreis Düsseldorf-Mettmann), die für die Frieda-WG den ambulanten Pflegedienst koordiniert. Deswegen sei es auch wichtig, bei jeder Person individuell zu schauen, wo genau die Probleme, aber auch die Fähigkeiten liegen. Manche haben zum Beispiel das Problem, dass sie die Toilette nicht mehr finden: In so einem Fall ist es wichtig, darauf zu achten, dass das WC auf eine Art und Weise ausgeschildert ist, die die Person versteht – zum Beispiel durch eine Beschriftung oder ein Bild.