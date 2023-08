Siedlung in Erkelenz? Neuer Vorstoß für Tiny Houses

Mit dem Wohnraum in Erkelenz ist das so eine Sache. Auf den Dörfern ist eigentlich genug vorhanden, doch gerade ältere Menschen leben häufig allein oder zu zweit in viel zu groß gewordenen Häusern. In der Stadt ist der Raum knapp, doch in den Baugebieten können sich immer weniger Menschen einen Neubau noch leisten. Eine Lösung könnten alternative Wohnformen sein. Die SPD will nun einen neuen Vorstoß für eine Tiny-House-Siedlung unternehmen. Der Partei schwebt eine möglichst autark funktionierende Siedlung mit zehn bis 15 kleinen Häusern (zwischen 30 und 60 Quadratmetern) sowie einem Gemeinschaftshaus vor.