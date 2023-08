Neue Wohnform für Krefeld? Wie Vorschriften den Traum vom Tiny House bremsen

Serie | Krefeld · Die Minihäuser sind beliebt. In Krefeld sind sie bisher aber nicht zu sehen und auch in der Region sind Beispiele für diese neue Wohnform selten. Das könnte auch an den teils komplizierten Voraussetzungen für die Häuser liegen. Was Interessenten beachten müssen.

19.08.2023, 06:00 Uhr

Marcel Nürnberg vor seinem Tiny House, das offiziell als Wohnwagen gilt. Auch für diese Form des Kurzzeit-Wohnens gibt es immer wieder neue Regeln. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Marcel Nürnberg baut in Viersen Tiny Houses. Zumindest würde er das gern, viele Interessenten entscheiden sich nach etwas Überlegung aber gegen ein Minihaus. Nicht, weil sie die Idee plötzlich nicht mehr gut finden, sondern weil viele rechtliche Regelungen die Projekte behindern oder stark verteuern. Die kleinen Wohnlösungen sind zwar immer beliebter, bieten sie doch ein günstigeres Eigenheim und gelten in manchen Kreisen als Lösung für zu wenig Baugrundstücke oder als besonders ökologische Wohnform. Einen Boom der Minihäuser ist laut Nürnberg aber nicht zu spüren. Vielmehr würden immer neue Regularien abschrecken. „Die Regeln ändern sich ständig. Hat man für ein Problem eine Lösung gefunden, steht man vor einem neuen“, sagt er.