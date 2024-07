Düsseldorf, Köln oder ganz woanders? Wo stehen die teuersten Häuser und Wohnungen in NRW?

Platz zwei geht an Köln, wo in den bekannten Kranhäusern direkt am Rhein eine Designerwohnung mit 168 Quadratmetern im 17. Stock für 4,25 Millionen Euro verkauft wird. Platz drei geht wieder an Düsseldorf für eine Neubauwohnung in Hubbelrath für 3,45 Millionen Euro. Ansonsten schafften es noch Mülheim an der Ruhr und Essen ins Ranking.