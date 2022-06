Tag der Architektur 2022 : So wird ein Haus in Nettetal zu einem nachhaltigen Haus

Der große Wohnraum im Erdgeschoss ist das Zentrum des Hauses. An den Wänden hängen Gemälde der Nettetaler Künstlerin Halise Bayram. Die beiden Bilder im Hintergrund lassen sich für einen TV-Monitor beiseite schieben. Foto: Heribert Brinkmann

Serie Lobberich Die Nettetaler Architektin Stefani Kremer hat ihr Wohnhaus am Karpfenweg in Lobberich energetisch erneuert. An diesem Wochenende kann sich das jeder ansehen – sie nimmt am „Tag der Architektur 2022“ teil.