Steuerrecht Steuern beim Hausverkauf vermeiden

Grundsätzlich ausgenommen sind Wirtschaftsgüter, die im Zeitraum zwischen Anschaffung oder Fertigstellung und Veräußerung ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken oder im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden. Eine Ausnahme besteht ebenso für Immobilien, die im Jahr des Verkaufs und in den beiden vorhergehenden Jahren selbst genutzt wurden. In diesem Fall fällt keine Spekulationssteuer an, unabhängig davon, ob der Verkauf innerhalb der Zehnjahresfrist stattfindet. Dabei ist es unerheblich, ob die Immobilie ursprünglich als Investment angeschafft worden ist. Der Gesetzgeber schaut nur auf den maßgeblichen Zeitraum der Eigennutzung. Zugleich lassen sich die Regeln zu eigenen Wohnzwecken nicht allzu weit ausdehnen. Eine Eigennutzung liegt zum Beispiel auch dann nicht vor, wenn der Eigentümer und bei Verkauf Steuerpflichtige die Immobilie entgeltlich oder unentgeltlich an einen Dritten überlässt, ohne sie zugleich selbst zu bewohnen.