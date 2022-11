Eigenkapital, Kosten, Ablauf : Steigende Zinsen: Können Sie sich eine Immobilie leisten?

München/Lübeck Inflation, steigende Zinsen und ein heiß gelaufener Immobilienmarkt: Die Finanzierung von Eigentum ist eine echte Herausforderung. Wir erklären, ob - und wie - Sie trotzdem erfolgreich sein können.

Der beste Zeitpunkt ist noch immer: jetzt. Das gilt auch für die Immobilienfinanzierung - auch wenn die Zinsen in diesem Jahr sehr deutlich gestiegen sind. Wer es sich leisten kann, sollte mit dem Traum von Eigenheim nicht warten.

Doch was können Sie sich überhaupt leisten? Hier erfahren Sie alles, um die vielleicht wichtigste finanzielle Entscheidung Ihres Lebens treffen zu können.

Wie haben sich die Bauzinsen entwickelt?

Die Bauzinsen sind seit Jahresbeginn kräftig gestiegen. Die Zinsen für zehnjährige Darlehen haben die 3-Prozent-Marke überschritten, so der Kreditvermittler Interhyp. „Dass die Zinsen so schnell auf diesem Niveau ankommen, haben die meisten Expertinnen und Experten nicht erwartet“, sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp-Gruppe.

Die Zeitschrift „Finanztest“ untersucht jeden Monat die Zinsen für Darlehen. Ende Mai mussten Käufer für einen Kredit in Höhe von 80 Prozent des Kaufpreises mit 20 Jahren Zinsbindung bereits über 3 Prozent zahlen - mehr als doppelt so viel wie zum Jahresbeginn (Ausgabe 7/22). Das verteuert Finanzierungen deutlich.

Geht das jetzt in dem Tempo so weiter?

Kai Weber sagt zur weiteren Zinsentwicklung: „Das ist tatsächlich ein Blick in die Glaskugel.“ Er geht mittel- und langfristig aber auch von einem Aufwärtstrend aus - allerdings moderat. Das liege auch daran, dass die EZB abrupten Zinsanstiegen entgegenwirken dürfte.

Hauskauf: In 9 Schritten zur eigenen Immobilie

Richtiger Ablauf : Hauskauf: In 9 Schritten zur eigenen Immobilie

Welches Volumen an Immobilienkrediten ist derzeit vergeben?

Ende 2021 hatten die Banken Kredite für den Wohnungsbau von insgesamt rund 1,68 Billionen Euro vergeben, so Daten von Statista . Der Wert ist demnach in den vergangenen Jahren stetig gestiegen.

Wie läuft die Finanzierung mit Immobilienkredit ab?

Bei einem sogenannten Volltilgerdarlehen wird der Kredit innerhalb der festgelegten Laufzeit abbezahlt. Eine Anschlussfinanzierung mit einem neuen Kredit wird also nicht notwendig.

Mit einem Forward-Darlehen sichert man sich für den Anschlusskredit bereits ganz am Anfang der ersten Finanzierung einen bestimmten Zins. Ob das sinnvoll ist, lässt sich nicht pauschal sagen - es hängt von der Zinsentwicklung ab. Steigen die Zinsen, hat man einen Vorteil. Sinken die Zinsen, zahlt man trotzdem mehr.

Wichtig: Verbraucherschützer empfehlen auf jeden Fall, jährliche Sondertilgungen zu vereinbaren. So können unter anderem Erbschaften und Tantiemen zur Tilgung genutzt werden. Laut der Zeitschrift „Finanztest“ gibt es derzeit 5 Prozent Sondertilgung pro Jahr ohne Aufschlag. Auch 10 Prozent sind bei einigen Anbietern kostenlos drin.

Vorsicht hohe Gebühren: Verbraucherschützer raten von Kombinationen aus Bausparverträgen, Lebensversicherungen oder Investmentfonds mit Darlehen in fast allen Fällen ab. Zu teuer, zu unflexibel.

Welche Kosten fallen beim Immobilienkauf an?

Interessenten dürfen nicht allein mit dem angebotenen Preis für ein Objekt rechnen. Die Gesamtkosten setzen sich so zusammen:

Wer kein absolut sicheres und hohes Einkommen hat, sollte mindestens 10 und am besten 20 Prozent des Kaufpreises mitbringen. Dazu raten unter anderem die Experten der Zeitschrift „Finanztest“.

Immobilienkredit: Welche monatliche Rate kann ich mir leisten?

Diese Rechnung ist Voraussetzung dafür, um die maximale Höhe des Darlehens zu ermitteln. Es kommt also darauf an, alle monatlichen Einnahmen und Ausgaben gegenüberzustellen.

Alternativ lässt sich addieren, was man binnen eines Jahres an Kaltmiete gezahlt und zusätzlich gespart hat. Nur dieses Geld steht zur Verfügung, wenn Sie Eigentümer sind und den Kredit abbezahlen müssen.

Wichtig ist aber auch der Blick in die Zukunft: Wie ändern sich Einnahmen und Ausgaben, wenn man in Eigentum lebt? Danach kann man den derzeitigen monatlichen Überschuss anpassen.

Grundsätzlich empfiehlt es sich schon von Anfang an möglichst viel zu tilgen. Faustregel der Stiftung Warentest: Mindestens 2 Prozent besser 3 Prozent Tilgung sollte man sich im Jahr leisten können.

Welche Laufzeit ist beim Immobilienkredit die beste Option?

Hier kommt es allerdings auch darauf an, wie schnell man von den Schulden herunterkommt. Wer rasch tilgt, braucht in der Regel keine überlange Zinsbindung, so die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.