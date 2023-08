Bauprojekt der Volksbank Niederrhein Richtfest für Sonsbecks Ärztehaus

An diesem Nachmittag ruhen die Arbeiten auf der Baustelle „Zur Licht“. Die in den vergangenen Wochen typischen Geräusche von Kreissägen, Bohrern und Akkuschraubern sind verstummt. Ein gewaltiger Kran ragt reglos in die Höhe. Und doch erfüllt er an diesem Freitag eine wichtige Funktion: Er trägt in rund 20 Metern Höhe, für die gesamte Nachbarschaft gut sichtbar, einen Richtkranz vor sich her. Und damit die Botschaft: Der Rohbau für das Sonsbecker Ärztehaus ist fertig, ein wichtiges Etappenziel für die medizinische Versorgung der Gemeinde ist geschafft. „Wir liegen gut in der Zeit“, sagt Guido Lohmann, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein, zufrieden. „Wir sind extrem zuversichtlich, das Projekt im Sommer kommenden Jahres abschließen zu können.“