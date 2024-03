„Bauen – Kaufen – Wohnen“ in Solingen Meiswinkler Hof blickt auf neun Jahrhunderte zurück

Woher sie kommt und seit wann sie das Dach ziert, ist jedoch unbekannt. Im Jahr 1954, so zeigt es eine Fotografie aus dem Stadtarchiv, riss ein Sturm die Figur herunter, die wenig später aber wieder an ihren luftigen Platz zurückkehrte. Ein Archivbild aus den 1960er Jahren zeigt auch eine alte Fachwerkscheune neben dem Wohnhaus. Sie wurde jedoch in der Zwischenzeit durch einen Neubau ersetzt.