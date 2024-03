Übungen zum Nachmachen Mit dem TV Ratingen fit in den Frühling

Nun zur Übung 7: Kriegervarianten. Als Asanas werden die verschiedenen Übungen/Haltungen im Yoga bezeichnet. Der Krieger zählt zu einer der bekanntesten Asanas und lässt sich in verschiedensten Varianten durchführen. Der hier vorgestellte Krieger stärkt die Bein- und Rumpfmuskulatur und fördert die Beweglichkeit in der Hüft – und Beckenregion. Gerade der in dieser Region liegende Hüftbeuger verkürzt sich durch vieles Sitzen im Alltag, was zu Rückenschmerzen und Verspannungen führen kann.