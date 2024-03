Wohnungsmarktanalyse So viel kosten Wohnungen und Häuser in Erkelenz und Umgebung

Was kosten Wohnungen, Bauland und Häuser in Erkelenz, Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg? Wie sieht der Bestand aus, wie viel geförderter Wohnraum ist in den vergangenen Jahren hinzugekommen und wie groß ist der Bedarf? Antworten auf Fragen wie diese gibt eine Wohnungsmarktanalyse der NRW-Bank. Die neuesten Zahlen dazu stammen aus dem Jahr 2022. Wir haben uns den Markt im Erkelenzer Land angesehen.