Immobilienserie So teuer sind Häuser und Wohnungen in der Region

Das Wohnen in Deutschland bleibt teuer, und der jüngste leichte Rückgang der Zinsen für Baudarlehen ändert aus der Sicht mancher Fachleute nichts an dieser Bestandsaufnahme. „Die Mieten steigen weiter, die Kaufpreise sinken noch, aber sie tun es eben nicht in dem Ausmaß, wie Mietwohnungen teurer werden“, sagt Reiner Braun, Vorstandsvorsitzender des Berliner Beratungs- und Forschungsinstituts Empirica. Von dauerhafter Entspannung kann aus seiner Sicht keine Rede sein. Die Traumzeiten, in denen man für einen Baukredit mit zehnjähriger Zinsbindung nur ein Prozent Zinsen habe zahlen müssen, kämen nicht mehr zurück, so Braun.