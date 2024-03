Eigenheim im Erkelenzer Land So kann man sich ein Eigenheim leisten

Da fragen sich viele Familien, die sich eine eigene Immobilie wünschen: Wie haben wir da noch eine Chance, das Projekt zu finanzieren? Marion Müller-Platz ist eine gefragte Wegberger Immobilienmaklerin. Und nicht erst, seit sie ihren „Lieblingsplatz“ an der Karmelitergasse 10, in dem sich neben modernen Mietwohnungen auch ihr Büro befindet, fertiggestellt hatte, hat sie Empathie für Menschen, die gerne ein Haus nach ihren Wünschen und auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten bauen wollen. „2023 war ein schweres Jahr für den Markt“, blickt die Fachfrau zurück. „Gerade, was Bestandsimmobilien angeht.“ Inzwischen habe sich das Blatt etwas gewendet und zudem betrachtet sie Bestandsimmobilien als eine gute Alternative zum Hausbau: „Ich verkaufe in diesen Tagen eine Immobilie, die ich vor zwei Wochen erst in mein Angebot aufgenommen habe.“ Ein 27 Jahre altes Haus ohne Sanierungsstau. „Inzwischen sind die Zinsen bei einer guten Bonität wieder auf einem erträglichen Niveau angekommen – wobei es auch auf das Eigenkapital ankommt“, betont sie. Eine andere Immobilie hingegen, die sanierungsbedürftig ist, sucht schon seit einem Dreivierteljahr einen Käufer. „Davor scheuen sich die Menschen, weil Sanierungsarbeiten heute schwer zu kalkulieren sind, zeitlich, konzeptuell, aber auch finanziell.“