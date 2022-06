Bauen : So finden private Bauherren eine zuverlässige Baufirma

Die Krise im Baugewerbe ist groß. Ein Mangel an Baustoffen und Fachkräften macht den Firmen zu schaffen. Vor allem private Bauinteressenten merken: Es ist nicht mehr so einfach, überhaupt eine Baufirma zu finden.

Wer sich heute ein Haus bauen lassen will, muss viel Zeit und Geduld mitbringen. Denn die Suche nach einer passenden Baufirma gestaltet sich schwieriger denn je. Fehlende Fachkräfte, Materialengpässe sowie drastische Preissteigerungen machen der Branche zu schaffen. „Entsprechend zurückhaltend reagieren viele Firmen auf Anfragen, besonders im Privatbereich“, sagt Peter Burk, Bauberater und Fachbuchautor. „Schlüsselfertige Häuser zu bauen, lohnt sich für sie vor allem in größeren Wohnanlagen. Ein- oder Zweifamilienhäuser stehen deshalb oft am Ende der Warteschlange.“ Trotzdem sollte man in der Not nicht zu irgendeiner Firma gehen – es geht schließlich um nicht weniger als das künftige Eigenheim. Das sind die Tipps: